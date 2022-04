Luna Rossa: ecco quando sarà possibile vederla in aprile

Anche se potrebbe sembrare insolito, in realtà non è così raro durante il periodo pasquale che la Luna diventi rossa: non si tratta ovviamente di qualche effetto speciale ma di un evento che, di norma, coincide con l’avvicinarsi della Pasqua.

La Luna Rossa si verificherà quest’anno nella notte tra il 16 e il 17 aprile, sarà visibile per tutto il weekend e da tutti gli angoli del mondo. L’evento avviene comunque 3 volte l’anno, quindi nel caso ve la perdeste questo weekend, potrete comunque recuperare le altre due volte.

Luna Rossa di Pasqua: come e quando vederla

Il motivo per cui la Luna si colora di questa tinta Rossa riguarda il fenomeno di diffusione di Rayleigh, che permette di vederla più grande e di questo strano colore. Il lato positivo è che sarà visibile ad occhio nudo: salvo quindi maltempo, potrete alzare gli occhi al cielo e vedere questo splendore nella notte tra il 16 e il 17 aprile.

Mentre quindi ci prepariamo a questo weekend lungo che oltre a portare la Luna Rossa porterà anche un po’ di riposo a molti lavoratori, ricordiamo qui in calce tutte le date importanti legate alla Luna nell’anno del 2022 a partire da maggio, quando il 16 avverrà proprio l ‘eclissi lunare totale, evento che in questo caso invece non sarà visibile ad occhio nudo (ma dovrà esser visto con determinate lenti protettive).