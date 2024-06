Lunedì di SCONTI PAZZI su Amazon: 10 articoli da non perdere

Inizio di settimana molto ma molto interessante su Amazon. Affari a più non posso che riguardano la tecnologia e non solo. Visto che potresti perderti le occasioni più in vista, ho deciso di creare una mini guida per te e farti conoscere le scontistiche più interessanti.

In particolar modo ho spulciato il catalogo e nella sua vastità ho scovato 10 affari imperdibili. Pronto per scoprirli? Ti faccio sapere che per alcuni di questi prodotti puoi pagare anche a rate.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Amazon: i 10 prodotti imperdibili di questo inizio settimana

Dopo un weekend che è andato alla grande, Amazon rincara la dose con un lunedì ricco di promozioni.

Come primo articolo non posso non citarti le famose Sony WH-CH720N che sono cuffie over ear con cancellazione del rumore, microfoni e autonomia di 35 ore. Sono leggerissime, comode e soprattutto con connessione multipoint. In offerta sul sito ad appena 69,00€.

Per la tua cucina non fare a meno della friggitrice ad aria di Moulinex con sportello in vetro. Display LED touch, programmi preimpostati e capienza di 4.2L. In vendita a soli 99,99€ con sconto del 23%.

Non manca all’appello la clamorosa Amazon Fire TV Stick che rende il televisore immediatamente più smart. Telecomando con Amazon Alexa e risoluzione fino ai 1080p. In vendita a 33,99€ con sconto del 24%.

Visto l’arrivo della bella stagione, non fare a meno di un tapis roulant. Se hai voglia di rimanere in forma o fare due passi senza uscire di casa, questo modello pieghevole è la svolta. Leggero, comodo e facile da riporre dentro casa. In vendita a 259,99€ con sconto del 28%.

Visto che parliamo di movimento, pensiamo anche ai viaggi. Bagaglio a mano? No grazie con questo zaino per cabine da aereo perfetto. Dimensioni negli standard, tasca per computer e materiali di qualità. Tuo ad appena 31,45€ con sconto del 10%.

Parlando di elettronica è impossibile non citarti il controller wireless Xbox. È originale, lo usi anche sul computer ed è disponibile in questa colorazione super originale. In sconto del 35% è tuo con 41,99€.

Rendi la scrivania un luogo pulito e senza cavi. Inizia subito con questo set Logitech MK295 che comprende mouse e tastiera. Il layout è QWERTY italiano, l’ergonomia è avanzata e si collegano con micro ricevitore USB. Acquistalo a 27,49€ con sconto del 17%.

Se poi sei in cerca di un paio di auricolari Bluetooth, non cercare altro. Sono in promozione le favolose OPPO Enco Buds2 che suonano una favola, hanno i microfoni per le telefonate, si collegano ad Android e iOS. Tue a soli 19,99€ con sconto del 20%.

Hai bisogno di una nuova lavatrice? Eccoti la Hisense con carica frontale da 9kg. Con centrifuga fino a 1400 giri al minuto, 15 programmi e funzione vapore è praticamente una lavanderia professionale. Diponibile con doppio sconto del 13% + 30€ di coupon a soli 368€.

Per ultimo ma non per importanza, iPhone 13 da 128GB disponibile ad appena 579€ con sconto del 24%.

Ti ricordo che le spedizioni sono veloci e gratuite.