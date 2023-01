Luther: Verso l'Inferno, il trailer e la data di uscita

Il film Luther: Verso l’Inferno sta per arrivare. Si tratta di un lungometraggio legato alla celebre serie drammatico-poliziesca con protagonista l’attore Idris Elba nei panni dell’ispettore John Luther. La sceneggiatura è di Neil Cross, mentre la regia è affidata a Jamie Payne. Ecco i dettagli che conosciamo relativi al contenuto.

Luther: Verso l’Inferno, uscita su Netflix e trailer

Per quanto riguarda la data di uscita, è stata fissata nei cinema per il 24 febbraio 2023. Arriverà anche su piattaforma, in questo caso Netflix, in streaming a partire dal 10 marzo 2023, solo un paio di settimane dopo. Ognuno scelga dunque dove e come vederlo, se su grande o piccolo schermo. Di seguito il teaser trailer pubblicato in occasione dell’annuncio ufficiale.

Stando a quanto reso noto, la trama di Luther: Verso l’Inferno vedrà l’ispettore, inizialmente in prigione, alle prese con uno spietato serial killer che terrorizza Londra. Per fermarlo dovrà anzitutto evadere. Nel cast di attori, oltre al già citato Idris Elba, figurano anche Cynthia Erivo, Andy Serkis e Dermot Crowley.

La serie a cui si collega il film ha debuttato nel 2011 e fino a oggi ne sono state prodotte cinque stagioni (per un totale pari a 20 episodi), tutte già disponibili per lo streaming su Netflix. L’accoglienza di pubblico e critica è stata talmente buona da dar vita a diversi adattamenti localizzati negli Stati Uniti, in Russia, in Corea del Sud, in India e in Francia.

