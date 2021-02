Piccolo e potente, il nuovo Mac mini lanciato nei mesi scorsi dalla mela morsicata integra il chip Apple M1 progettato internamente a Cupertino per dare il meglio di sé in accoppiata con il sistema operativo macOS. Chi l’ha messo nella propria lista dei desideri oggi può approfittare dello sconto che consente di acquistarlo al prezzo minimo storico su Amazon.

Mac Mini con Apple M1 oggi al prezzo minimo

Le specifiche tecniche sono quelle ben note: oltre alla già citata componente Apple Silicon (con CPU octa core, GPU octa core e Neural Engine per le applicazioni di intelligenza artificiale) ospita 8 GB di RAM e un’unità SSD da 256 GB per lo storage, WiFi 6 e Bluetooth 5.0. Tutto questo in un case compatto e minimalista con dimensioni pari a soli 3,6×19,7×19,7 centimetri. Per ulteriori dettagli invitiamo a consultare la scheda del prodotto.

Il nuovo Mac mini con Appel M1 ha preinstallata l’ultima versione del sistema operativo macOS, la release Big Sur che ha introdotto un importante restyling dell’interfaccia oltre ad alcune utili funzionalità inedite. Oggi su Amazon è possibile acquistarlo al prezzo di 794,99 euro invece di 819,00 euro come da listino.