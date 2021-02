La scelta giusta per compiere un deciso passo in avanti in termini di prestazioni rispetto a quanto offre un disco fisso tradizionale è rappresentata da una SSD: oggi il modello Samsung 870 QVO con capacità di storage pari a 1 TB è acquistabile in sconto sia su eBay che su Amazon. Ognuno scelga lo store che più gli è congeniale.

SSD in offerta: lo sconto su Samsung 870 QVO 1 TB

Si tratta di un’unità con form factor da 2,5 pollici e interfaccia SATA che raggiunge una velocità di 560 MB/s nel trasferimento dati in fase di lettura (530 MB/s in scrittura). Performance tali da rendere pressoché immediato l’avvio del computer così come il caricamento o l’elaborazione dei documenti durante l’attività quotidiana.

Tutto questo oggi su Amazon al prezzo di 96,30 e su eBay al prezzo di 96,90 euro. Per il venditore di quest’ultima piattaforma l’affidabilità è garantita dagli oltre 135.000 feedback positivi ricevuti dagli altri clienti con il prodotto che si trova in Italia e la spedizione gratuita a domicilio in pochi giorni. Quello di listino indicato dal sito ufficiale Samsung per l’unità 870 QVO da 1 TB è 109,98 euro.