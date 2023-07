Mac Mini con M2: torna l'offerta Amazon sul modello da 512GB

Mac Mini con M2 è tornato su Amazon con un’offerta imperdibile per il modello da 512GB a soli 799,99 euro invece di 959.

Non lasciarti sfuggire questa straordinaria opportunità di portare a casa il nuovo Mac Mini con prestazioni eccezionali grazie al potente chip M2. Scopri come questo dispositivo ti permetterà di svolgere tutte le tue attività digitali in modo più rapido ed efficiente.

Mac Mini 2023 con M2 in offerta: una bestia compatta

Con i superpoteri del chip M2, questo Mac Mini ti permetterà di svolgere le tue attività quotidiane con la massima velocità e fluidità. Grazie alla CPU 8-core e alla GPU 10-core, potrai godere di prestazioni ottimali sia nel lavoro che nel gioco. La memoria unificata ti assicura un multitasking senza interruzioni e una gestione agevole di file di grandi dimensioni. Con il Mac Mini M2, le tue presentazioni saranno più sofisticate e i tuoi giochi più immersivi che mai.

Il piccolo desktop è dotato di un’ampia varietà di porte e opzioni di connessione per garantirti la massima flessibilità. Le due porte Thunderbolt 4, le due porte USB-A, la porta HDMI, il Wi-Fi 6E, il Bluetooth 5.3 e l’Ethernet Gigabit ti permettono di collegare tutti i tuoi dispositivi senza problemi. Inoltre, puoi scegliere l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci.

La compatibilità con le app è semplice e veloce grazie alla potenza del chip M2. Le app che utilizzi ogni giorno, come Microsoft 365, Adobe Creative Cloud e Zoom, si avviano rapidamente e funzionano senza intoppi. Inoltre, oltre 15.000 app e plug-in sono già stati ottimizzati per sfruttare al meglio le potenzialità del chip M2.

La memoria unificata dei Mac è un vero e proprio vantaggio. Con un pool di memoria a banda larga e bassa latenza, il chip M2 trasferisce i dati in modo rapido e fluido, rendendo le tue attività digitali ancora più efficienti.

Infine, il Mac Mini ha un’archiviazione 100% flash, garantendoti un accesso rapido a foto, video, documenti e app.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon: acquista subito il Mac Mini con M2 da 512GB a soli 799,99 euro invece di 959. Approfitta di questa incredibile promozione e scopri tutto ciò che il potente Mac Mini può fare per migliorare la tua esperienza digitale. Ma affrettati, l’offerta potrebbe terminare presto.

