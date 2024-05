Mac Mini (M2, 8GB+256GB): SCONTO di 180 euro su Amazon

Torna una delle offerte più interessanti su Amazon: dopo il modello da 512GB, è in sconto infatti anche il Mac Mini 2023 con chip M2, 8GB di memoria unificata e SSD da 256GB. Il prezzo è da pareggio del minimo storico: 549 euro invece di 729 con spedizione Prime garantita.

Mac Mini M2: un concentrato di potenza in miniatura

Il Mac Mini di ultima generazione punta tutto sul processore M2, equipaggiato con una CPU 8-core e una GPU 10-core, perfetto per garantirti prestazioni eccelse anche per le attività più complesse, che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento.

In questo un ruolo importante lo svolge la memoria unificata da 8GB, un’innovazione rispetto alla RAM convenzionale, che con un singolo pool di memoria a banda larga e bassa latenza che consente al chip M2 di trasferire i dati in modo estremamente efficiente.

Per il resto, nonostante il case molto compatto che si presta a postazioni eleganti e minimal, non mancano le opzioni per la connettività tra due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet e un jack per cuffie.

L’unità SSD da 256GB è veloce e affidabile con tempi di accesso rapidissimi ai tuoi dati e alle tue applicazioni: una scelta eccellente se cerchi un PC desktop elegante, veloce, versatile e sicuro. Mac Mini con M2 è tuo a 549 euro invece di 729.