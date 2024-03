Mac: sempre più utenti provengono dai PC

Quanti sono gli utenti attualmente in possesso di un Mac che provengono da “altri lidi”? A rispondere ci ha pensato il CIRP, dopo aver rivelato quali sono i modelli di iPhone che preferiscono gli utenti Android, con un nuovo studio che mostra per l’appunto la percentuale di nuovi acquirenti di computer della “mela morsicata” provenienti da altre piattaforme, come ad esempio PC e Chromebook.

Mac: il 57% dei nuovi acquirenti proviene da PC, Chromebook o altro

CIRP ha esaminato gli acquisti sia di laptop che di desktop negli Stati Uniti durante tutto il 2023 e ciò che ne è emerso è stato che il 57% di chi acquista un nuovo Mac proviene da un PC, un Chromebook o un altro sistema.

Andando più in dettaglio, dallo studio si evince che il Mac più popolare in “terra a stelle e strisce” è il MacBook Pro. Inoltre, il 35% dei nuovi possessori di Mac proviene solo da PC. Si tratta di un valore quasi tre volte maggiore rispetto alla percentuale di utenti Android che passano all’iPhone.

Va tuttavia tenuto presente che CIRP non condivide la dimensione del campione dei suoi sondaggi, ma se i dati più recenti sono accurati, si tratta di un tasso di conversione decisamente impressionante per i Mac.

È sicuramente interessante notare come negli ultimi anni i Mac stiano riuscendo a riscuotere un successo nettamente superiore che in passato. Fino a qualche anno fa, infatti, la scena era quasi interamente dominata dai computer basati su Windows, in special modo per i costi maggiormente accessibili e per il discorso compatibilità software e hardware.