Mac ToolBox di Paragon: acquistalo ora in offerta

Per chi lavora con Apple ma deve passare spesso tra gli ambienti macOS e Windows oggi c'è uno strumento in più che semplifica la vita: si chiama Mac ToolBox, consente un'interoperabilità assoluta tra Mac-Windows e può essere tuo in offerta speciale a soli 39,95 euro anziché 79,80.

Mac ToolBox: le caratteristiche

Paragon Software è un'azienda che offre soluzioni tecnologiche di alta fascia per clienti di tutto il mondo, PMI e mercati di consumo. Mac ToolBoox è un toolkit pensato da Paragon Software per tutti quegli utenti che riscontrano delle difficoltà nel passaggio tra un sistema operativo e un altro. Supporta macOS Catalina 10.15 ed è totalmente compatibile con Windows, caratteristica che permette switch rapidi con accesso a file, volumi e unità.

Con Mac ToolBox potrai leggere, scrivere, copiare e modificare dati con formattazione Microsoft NTFS tuo Mac.

Quando parliamo di Microsoft NTFS parliamo di uno dei file system primari di Windows. I professionisti che operano su Mac e hanno bisogno di leggere o scrivere file da HHD SSD o altre unità flash formattate in Windows saranno enormemete facilitati grazie a Microsoft NTFS per Mac di Paragon Software.

Con Mac ToolBox leggi e scrivi file su HDD con formattazione APFS- o HFS+, SSD o unità flash dal tuo PC, dal tuo Mac e puoi lavorare senza problemi con file formattazione APFS su un pc Windows. Grazie alla funzione CampTune inoltre potrai perfino redistribuire lo spazio di archiviazione tra i due sistemi operativi attraverso un semplice cursore.

Se sei un professionista che si trova a dover lavorare su Mac e Windows non perdere questa promozione: acquista tramite questo link Mac ToolBox in offerta speciale a 39,95 euro e utilizzalo subito per leggere, scrivere

e gestire le unità su Windows o Mac.