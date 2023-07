MacBook Air 13" M2: ora supporta il Bluetooth 5.3

In occasione della WWDC dello scorso anno, Apple ha annunciato e lanciato sul mercato il MacBook Air 13” con chip M2. Quando il computer è stato presentato, però, era comprensivo di un modulo Bluetooth 5.0. Nel corso delle ultime ore, invece, il laptop è stato soggetto ad un aggiornamento e ora supporta il Bluetooth 5.3.

MacBook Air 13″: ora con Bluetooth 5.3

Apple ha infatti aggiornato la pagina delle specifiche tecniche del MacBook Air 13″ per confermare il supporto al Bluetooth 5.3 dopo aver introdotto il MacBook Air 15″ con M2 con Bluetooth 5.3 poche settimane addietro. La modifica è stata resa possibile grazie all’esecuzione di un aggiornamento firmware.

Per chi non lo sapesse oppure non ne avesse memoria, il Bluetooth 5.0 è una tecnologia più vecchia che è stata introdotta nel 2016, mentre il Bluetooth 5.3 è arrivato nel 2021 ed è già fruibile su altri dispositivi Apple di punta, tra cui iPhone 14, Apple Watch Ultra, AirPods Pro di seconda generazione e gli ultimi modelli di iPad Pro. Essendo più recente, il Bluetooth 5.3 offre una connettività più veloce e migliora ulteriormente l’efficienza energetica. Esiste altresì già il Bluetooth 5.4, che è stato introdotto all’inizio di quest’anno come successore.

Purtroppo, però, non sono attesi upgrade per quel che concerne la tecnologia Wi-Fi usata. Sia il Macbook Air da 13 pollici che il modello da 15 pollici non supportano il Wi-Fi 6E e per il momento sono limitati al Wi-Fi 6. Altri computer a marchio Apple lanciati di recente, come nel caso dei Macbook Pro con chip M2 Pro e M2 Max, invece, sono compatibili anche con il Wi-Fi 6E.