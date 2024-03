MacBook Air 15" con M2 e SSD 512GB al MINIMO STORICO su Amazon (-15%)

È proprio una vera festa Apple oggi su Amazon per le Offerte di Primavera. Dopo iMac con M3 e il Mac Mini con M2, tocca adesso al MacBook Air da 15 pollici con chip M2 e SSD da 512GB andare in offerta al minimo storico assoluto di 1598 euro invece di 1879. Con spedizione Prime e pagamento a rate, è un affare da non perdere su un laptop che mantiene la filosofia votata alla massima leggerezza offrendo tuttavia uno schermo più ampio.

MacBook Air 15″ con M2: leggerissimo, ma con schermo più grande

Il display Liquid Retina da 15.3 pollici è la grande novità per la linea MacBook Air: pur mantenendo compattezza e leggerezza, ti viene offerto con questo modello uno schermo più grande ideale per avere più spazio per lo studio e il lavoro.

A gestire tutto c’è sempre il potente chip M2 di Apple, con una CPU 8-core, una GPU 10-core e 8GB di memoria unificata: una combinazione straordinaria ideale per svolgere qualsiasi attività tu desideri e per tutto il tempo che vuoi dato che la batteria dura fino a 18 ore.

Nonostante questa strepitosa potenza di elaborazione, il MacBook Air è sempre silenzioso: grazie al suo design senza ventola, non sentirai alcun rumore nemmeno quando lavori intensamente. Tra le altre cose, la Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID ti offre una digitazione comoda e veloce, mentre le opzioni di connettività, tra cui una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie, ti consentono di collegarti facilmente a una vasta gamma di dispositivi.

Il compagno ideale per il lavoro e lo studio, con uno schermo più grande e ben 512GB di archiviazione SSD: acquistalo adesso al minimo storico di 1598 euro invece di 1879 e pagalo anche a rate.