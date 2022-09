MacBook Air 2022 con chip M2: nuovo minimo storico su Amazon

Ritorno a scuola, all’università o al lavoro? Perché non renderselo magico portandoti a casa il nuovo MacBook Air 2022 con chip M2, che è nuovamente in offerta su Amazon al suo minimo storico.

Grazie allo sconto di 150 euro applicato sul listino, puoi acquistarlo al suo prezzo più basso di sempre. Con Prime, se sei abbonato, lo ricevi a casa già domani grazie alla spedizione gratuita. Inoltre, se abilitato, puoi anche pagare in cinque comode rate senza interessi gestite da Amazon.

MacBook Air 2022: incredibilmente leggero e potente

Il MacBook Air 2022 non fa altro che rispettare i dettami della linea di appartenenza: il nuovo modello è più sottile che mai, ed ha un peso di soli 1,24 kg. Nonostante questo, ospita un potente processore Apple M2, con CPU a 8 core, GPU fino a 10 core e, nel modello in offerta, 8 GB di RAM e 256 GB di archiviazione SSD.

Il display Liquid Retina da 13.6 pollici è pienamente risaltato dalle cornici ultrasottili, per una luminosità che supera i 500 nit, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori che regalano immagini brillanti e dettagli incredibili.

Con la videocamera FaceTime HD a 1080p puoi effettuare call e videochiamate di alta qualità, supportate da un sistema a tre microfoni in arrey e un impianto audio a quattro altoparlanti con suono spaziale. Tra le opzioni per la connettività, una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per cuffie.

Approfitta dell’offerta e acquista MacBook Air 2022 al suo prezzo più basso di sempre su Amazon. Scoprirai un nuovo modo di intendere la produttività mobile, per un dispositivo tanto bello da vedere, quanto splendido da usare.