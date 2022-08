MacBook Air 2022 con chip M2 ora disponibile su Amazon con uno sconto

Nuova disponibilità immediata per MacBook Air 2022 con chip M2 su Amazon. Il popolare ecommerce ti permette infatti di acquistarlo adesso con un piccolo sconto sul prezzo di listino. Lo prendi subito e lo ricevi a casa già domani grazie alla spedizione gratuita e immediata garantita agli abbonati Prime. Se sei abilitato, puoi anche pagare in cinque comode rate gestite direttamente da Amazon.

MacBook Air 2022 con chip M2: un mostro di design e potenza

Il nuovo MacBook Air 2022 si contraddistingue per un design incredibilmente sottile con un peso complessivo di appena 1.24Kg. Sei di fronte al notebook universale per lavorare, giocare e creare come, quando e soprattutto dove vuoi. Il chip M2, la nuovissima CPU 8-core, con GPU fino a 10-core e fino a 24GB di memoria unificata, ti garantisce una potenza e una velocità mai vista prima insieme ad un’efficienza energetica che ti permette di usare il PC fino a 18 ore.

Spettacolare il nuovo e ampio display Liquid Retina da 13.6 pollici con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per immagini brillanti e dettagli incredibili. Con la videocamera HD a 1080p, tre microfoni array e sistema audio a quattro altoparlanti puoi effettuare videochiamate ad altissima qualità e goderti un sonoro spaziale per i tuoi contenuti multimediali.

Con una porta di ricarica MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per le cuffie, il MacBook Air 2022 non ti delude neanche dal punto di vista della connettività. E adesso puoi acquistarlo subito su Amazon, con tanto di un piccolo sconto sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.