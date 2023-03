MacBook Air 2022 con M2 al prezzo più basso di sempre su Amazon (-320€)

Voglia di un laptop nuovo che sia potente, elegante e in grado di supportarti in ogni tua attività? Impossibile ignorare allora la nuova offerta Amazon sul MacBook Air 2022 con processore M2: oggi te lo porti a casa con 320 euro di sconto, al suo prezzo più basso di sempre.

Con 256GB di archiviazione SSD e nella sua stilosa colorazione argento sarà il tuo nuovo compagno di viaggio per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento quando sei in casa o in giro. E con la spedizione Prime lo ricevi subito.

MacBook Air 2022: qualità e velocità al tuo servizio

L’aspetto estetico è la prima cosa a risaltare dal MacBook Air 2022, specie se pensi che ha un peso di solo 1,24 kg nonostante l’enorme potenza a sua disposizione.

Il chipset M2, formato da una nuova CPU 8-core e da una GPU 8-core con 8GB di memoria unificata, ti permette di ottenere prestazioni stellari e di farlo con una batteria che dura a lungo, fino a 18 ore.

Qualsiasi cosa tu scelga di fare viene esaltata dallo splendido e ampio display Liquid Retina da 13.6 pollici che vanta più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e addirittura un miliardo di colori.

Per le tue videochiamate c’è poi la webcam FaceTime HD a 1080p supportata da tre microfoni in array e un sistema audio a quattro altoparlanti con audio speziale: quest’ultimo perfetto per guardare film e serie TV.

Facile da usare, bellissimo da vedere, agevole da portare in giro, MacBook Air 2022 con M2 è una meraviglia da non sottovalutare, specie se puoi averla al suo prezzo più basso di sempre su Amazon: ottieni subito i tuoi 320 euro di sconto e comincia a usarlo domani stesso.

