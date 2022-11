MacBook Air 2022 con M2: crollo al minimo storico su Amazon (-230€)

Amazon ti offre una straordinaria occasione di portarti a casa il nuovo MacBook Air 2022 con chip M2: il prezzo oggi è di 1299 euro, il più basso di sempre mai visto sul noto e-commerce, per un risparmio complessivo di ben 230 euro rispetto al listino.

Con la spedizione Prime inclusa potrai riceverlo a casa entro due giorni se lo acquisti nelle prossime ore. Puoi anche scegliere di pagarlo in cinque comode rate da 259,80€ al mese, se il tuo account è compatibile con i requisiti di Amazon.

MacBook Air 2022 con M2: offerta irripetibile

Il MacBook Air oggetto di questa promozione è l’ultimo modello con potentissimo processore Apple M2, che ti garantisce alte prestazioni e un’efficienza energetica eccezionale che ti offre fino a 18 ore di batteria.

Il display è un fantastico Liquid Retina da 13,6 pollici con più di 500 nit di luminosità, ampia gamma cromatica P3 e 1 miliardo di colori per un risultato finale strepitoso tra immagini brillanti e dettagli incredibile. Hai una videocamera Facetime HD a 1080p, supportata da tre microfoni array, e tante opzioni per la connettività, tra cui una porta MagSafe, due porte Thunderbolt e un jack per le cuffie.

Approfitta dunque dello sconto e paga MacBook Air 2022 con chip M2 al suo prezzo più basso di sempre su Amazon. La tua produttività farà uno step enorme rispetto al passato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.