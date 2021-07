MacBook Air M1 al PREZZO MINIMO STORICO su Amazon

Zero compromessi in termini di prestazioni e design: scegliendo il MacBook Air con Apple M1 fai tuo un laptop destinato a durare nel tempo, con aggiornamenti ufficiali garantiti per anni e frutto di un avanzato lavoro di ottimizzazione sul fronte hardware e software. Oggi lo puoi acquistare al prezzo minimo storico su Amazon.

Il nuovo MacBook Air con Apple M1 non è mai costato così poco

La versione è quella con 8 GB di RAM e unità SSD da 256 GB per lo storage. Tra le altre specifiche tecniche il display da 13,3 pollici con risoluzione 2560×1600 pixel, chip Made in Cupertino con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core, senza dimenticare un'ampia gamma di porte per la connettività (DisplayPort, Thunderbolt, USB ecc). Hai bisogno di altre informazioni? Le trovi tutte nella scheda del prodotto.

Oggi puoi acquistare il nuovo MacBook Air con Apple M1 al prezzo di soli 977 euro invece di 1.159 euro come da listino (non era mai stato così basso fin da lancio), scegliendo fra le tre colorazioni disponibili: Argento, Grigio siderale e Oro.