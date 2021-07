Nintendo Switch in FORTE SCONTO su Amazon e Unieuro

Torniamo oggi a segnalare un'interessante offerta legata al mondo gaming: puoi acquistare Nintendo Switch approfittando di un forte sconto su Amazon e sullo store online di Unieuro. Puoi scegliere tra i Joy-Con Rossi e Blu o Grigi, la spesa non cambia.

Sconti gaming: Nintendo Switch in offerta

Il modello originale della console permette di giocare sia collegandola al televisore, sia in mobilità grazie al suo design ibrido. Grazie allo store di applicazioni e contenuti puoi scaricare i titoli anche in versione digitale, nello spazio interno o in una scheda di memoria aggiuntiva. Per tutti i dettagli puoi consultare la scheda del prodotto.

Oggi la console di Nintendo può essere tua con una spesa di soli 289,90 euro su Amazon e allo stesso prezzo su Unieuro. In entrambi i casi la consegna è immediata con spedizione gratuita: ognuno scelga lo store online che preferisce. Sei pronto a tuffarti nel mondo di Switch?