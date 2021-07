Il miglior ventilatore da mettere in valigia con torcia e power bank integrati

Oggi voglio proporti un ventilatore portatile che fa della versatilità il suo punto di forza, utilizzabile praticamente ovunque. Si tratta del ventilatore da pavimento Ozavo, un piccolo ventilatore facile da trasportare e con batteria integrata, che si adatta ad ogni ambiente ed esigenza, oggi scontato di metà prezzo.

Ventilatore portatile 3 in 1 Ozavo: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto interessante in quanto nella parte inferiore possiede un supporto che permette di fissare il ventilatore a parete. È presente anche un pratico gancio per poterlo appendere praticamente ovunque in maniera semplice e veloce. La ventola ruota a 360 gradi, il che permette di direzionare in maniera ottimale il flusso d’aria. La ventola inoltre è ad altissima efficienza in grado di generare un flusso d’aria di ben 4000CFM. Si tratta inoltre di un ventilatore 3 in 1 che include una torcia LED nella parte centrale della ventola. Molto utile quindi se utilizzato in garage o in campeggio, ad esempio, dove una fonte di luce in più rappresenta un valore aggiunto.

La parte più interessante, tuttavia, è il pannello di controllo. Questo integra una batteria da addirittura 14.400mAh. Grazie ad un accumulatore tanto capiente, ed una porta USB, il ventilatore può essere anche utilizzato come power bank per ricaricare i dispositivi mobili. Il ventilatore, infatti, funziona a batteria, risultando posizionabile praticamente ovunque. Non manca però un ingresso per l’alimentatore, che lo rende uno strumento ideale anche come ventilatore da tavolo in casa. Il pannello integra i comandi sia della ventola che della lampada LED. La velocità di rotazione e l’intensità di luce sono entrambe selezionabili su 3 livelli separatamente l’una dall’altra. Con un motore brushless estremamente silenzioso, il ventilatore di Ozavo sarà un alleato a cui non vorrai più rinunciare per combattere l’afa estiva.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto, i più veloci potranno acquistare il ventilatore a soli 25,49 euro su Amazon, con uno sconto di addirittura il 50% sul prezzo di listino.