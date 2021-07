Mini PC Intel 8/128GB scontato di 90 euro, ideale come media center

Quello che voglio suggerirti oggi è un PC decisamente interessante per il rapporto qualità/prezzo, che oggi però puoi acquistare con uno sconto davvero incredibile. Si tratta del Business Mini PC equipaggiato con processore Intel, ottimo per le attività quotidiane.

Business Mini PC Intel J4125: caratteristiche tecniche

In sostanza si tratta dell’erede spirituale dell’ACEPC AK3, con un Intel Celeron J4125 da 4 core e 4 thread con una frequenza massima di 2,7GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD M.2 da 128GB naturalmente espandibili. Rimuovendo il pannello superiore, infatti, troviamo un alloggio per dischi HDD o SSD da 2,5 pollici. In alternativa non manca il tradizionale lettore per microSD che permette di espandere l’archiviazione di massa di ulteriori 128GB. Parliamo di una configurazione dalle buone prestazioni, senza enormi pretese, ma ideale per le piccole operazioni. Che vogliate elaborare documenti su Office, navigare in internet, o godere di qualche contenuto multimediale su Netflix, Prime Video o Disney+, il Mini PC è un alleato estremamente affidabile e reattivo. Un’ottima soluzione sia per l’utilizzo professionale, che come media center da portare in vacanza.

Dal punto di vista della connettività non manca assolutamente nulla. Le porte USB sono 4 di cui due con specifica USB 3.0 ad alta velocità per il trasferimento dati. Gli spostamenti da/a periferiche esterne così come i backup avverranno in modo rapido grazie al bandwidth di 5Gbps. Tre invece le uscite video, di cui due HDMI ed una VGA, che permettono di collegare contemporaneamente tre monitor con una risoluzione massima di 4K. Presente anche la porta RJ45 Gigabit LAN per godere delle massime prestazioni di rete grazie al cavo ethernet, ed il jack combinato da 3,5mm per il collegamento di cuffie/altoparlanti e microfono. Chiudono la dotazione le connessioni wireless che offrono Wi-Fi dual band e Bluetooth 4.2. Insomma, un computer estremamente compatto, ma piuttosto performante per l’utilizzo scolastico, universitario o d’ufficio.

Grazie ad un coupon attivabile dalla pagina prodotto su una quantità limitata, sarà possibile acquistare il PC su Amazon a soli 149,90 euro con uno sconto di ben 90 euro sul prezzo di listino.