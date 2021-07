Un solo HUB per caricare il PC ed avere tutta la connettività necessaria

Insieme al Chromebook di HP, non potevamo che suggerirti un buon HUB USB-C indispensabile per migliorare la produttività ed avere tutta la connettività di cui si possa avere bisogno. In questo caso parliamo dell’HUB USB-C Tsupy 11 in 1, che include praticamente ogni porta che si avrebbe a disposizione su una vera e propria postazione desktop. Naturalmente l'HUB è compatibile sia con PC Windows che MacBook.

HUB USB Type-C Tsupy 11 in 1: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto particolare, con una scocca completamente in alluminio nero, che agevola la dissipazione del calore, ed una copertura in stoffa nella parte superiore. Tra le feature principali non manca naturalmente la porta USB Type-C con supporto al Power Delivery. Questa permette di collegare il caricabatteria del computer direttamente all’HUB, lasciando una singola porta USB impegnata. Presente anche un’uscita HDMI, che insieme all’uscita VGA, permette di collegare ben 2 monitor aggiuntivi. Questi possono essere impostati sia in mirroring che in estensione con una risoluzione massima di 4K. Uno strumento indispensabile soprattutto per i professionisti, che necessitano di maggiore spazio per gestire in maniera efficiente i propri progetti su un’area più ampia.

Naturalmente, però, l’obbiettivo dell’HUB è fornire un pannello I/O esteso rispetto alla connettività sempre più risicata dei laptop. Per questo motivo non mancano 3 porte USB Type-A di cui una USB 3.0, a cui si aggiunge una seconda porta Type-C dedicata al trasferimento dati. Non sarà un problema quindi trasferire i file da periferiche esterne come pendrive, HDD o SSD. Non manca una porta RJ45 Gigabit LAN per fruire delle massime prestazioni di rete garantite dal cavo ethernet. Chiude la dotazione un pratico jack combinato da 3,5mm per cuffie/altoparlanti e microfono.

Grazie ad uno sconto del 15% l’HUB è acquistabile su Amazon a soli 39,09 euro, un prezzo davvero eccezionale considerando quanto offre questo HUB.