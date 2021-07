Un PC portatile per ogni esigenza: HP Chromebook 14a scontato di 90 euro

Se sei alla ricerca di un buon computer portatile, ma che non costi troppo, oggi abbiamo un’interessante soluzione per te. Si tratta dell’HP Chromebook 14a, un laptop che fa di portabilità, reattività e semplicità i suoi punti di forza. Inoltre, può essere acquistato con Carta del Docente, che copre l’intero importo.

HP Chromebook 14a: caratteristiche tecniche

I Chromebook rappresentano attualmente una delle migliori soluzioni sul piano del rapporto qualità/prezzo. Sono portatili estremamente economici, ma che mettono a disposizione tutto il necessario per lavorare con la massima efficienza. Che sia per un utilizzo professionale, scolastico o universitario, il Chromebook si rivela un alleato affidabile e soprattutto efficace. La soluzione di HP non tradisce questi principi. Il processore è un Pentium Silver N5030 di Intel da 4 core e 4 thread per una frequenza massima di 3,1GHz. Questo è affiancato da 8GB di memoria RAM ed un SSD da 128GB. Presente inoltre un pratico lettore di schede, utile per espandere la memoria contenendo i costi.

Il display scelto per questo laptop è un Full HD (1920×1080) IPS in grado di regalare un’ottima fedeltà cromatica ed un angolo di visione di ben 178 gradi. La connettività è quella classica dei Chromebook, piuttosto essenziale. Una porta USB Type-A, due porte USB Type-C ed il già citato lettore di schede. Molto comoda la porta USB-C sul lato sinistro, che grazie al Power Delivery permette di collegare un HUB espandendo sensibilmente la connettività del computer. Non mancano naturalmente Wi-Fi dual band e Bluetooth, mentre gli altoparlanti Bang & Olufsen offrono un’esperienza audio decisamente ricca. Ottima l’autonomia che offre fino a 12,5 ore di funzionamento, e possiede la funzione di ricarica rapida: 50% di carica in soli 45 minuti. Insomma uno strumento essenziale, ma estremamente funzionale per la vita quotidiana, professionale e non solo.

Grazie ad uno sconto del 19% il computer è acquistabile su Amazon a soli 379,99 euro con un risparmio di ben 90 euro sul prezzo di listino. Se invece acquistato con Carta del Docente, sarà possibile coprire l’intero importo con i buoni Amazon.