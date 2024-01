Amazon taglia il prezzo del MacBook Air con Apple M2

Design e performance si fondono nel MacBook Air con chip Apple M2 proposto oggi in forte sconto su Amazon. Segnaliamo la promozione a chi desidera acquistare un nuovo computer portatile con cuore macOS da dedicare al lavoro, ma non solo, anche allo studio o al tempo libero.

Forte sconto sul MacBook Air con Apple M2

Vuoi sapere quali sono le sue specifiche tecniche? Ecco le più importanti: display Liquid Retina da 13,6 pollici con pannello IPS e risoluzione 2560×1664 pixel, unità di calcolo con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per prestazioni compromessi, 8 GB di memoria unificata e SSD ultra-veloce da 256 GB per l’archiviazione dei dati. Tutti gli altri dettagli sono riportati nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, è possibile contare sulla porta MagSafe 3 per la ricarica (l’alimentatore USB-C è incluso), senza dimenticare il jack da 3,5 mm, due slot USB4/Thunderbolt, i moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless, la tastiera Magic Keyboard con Touch ID, quattro altoparlanti con audio spaziale, la videocamera FaceTime HD a 1080p con tre microfoni e fino a 18 ore di autonomia.

Caratterizzato dalla solita cura maniacale di Apple per i dettagli del design (spessore di soli 1,13 centimetri e un peso ridotto a 1,24 chilogrammi), il MacBook Air con chip M2 nella configurazione appena descritta oggi è in offerta a 1.199 euro grazie allo sconto di 150 euro sul listino applicato in automatico.

Vale infine la pena segnalare che Amazon si occupa direttamente della vendita e della spedizione, garantendo inoltre la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno. In altre parole, scegliendo di effettuare subito l’ordine, lo si riceverà a casa già entro domani senza alcuna spesa extra per il trasporto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.