Prezzo al minimo storico per un laptop che non ha bisogno di presentazioni: il nuovo MacBook Air con chip Apple M1 è acquistabile oggi nella versione più capiente con memoria interna da 512 GB approfittando dello sconto di 130 euro su Amazon.

MacBook Air M1 (512 GB): super sconto su Amazon

Queste le specifiche tecniche più importanti oltre al già citato processore della mela morsicata: display Retina retroilluminato con diagonale 13,3 pollici e risoluzione 2560×1600 pixel, 8 GB di RAM e fino a 18 ore di autonomia con una sola ricarica della batteria. Nessuna ventola grazie alla tecnologia di Cupertino per favorire la dissipazione del calore. Tutte le altre informazioni nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è il più recente macOS Big Sur ottimizzato per sfruttare al meglio il comparto hardware del computer. Tutto questo al prezzo di 1.299 euro invece di 1.429 euro come da listino. Lo sconto è applicato al MacBook Air con Apple M1 in versione da 512 GB nelle colorazioni Argento e Grigio Siderale.

In offerta anche le edizioni da 256 GB: è possibile acquistare quella Oro a 1.057,80 euro (invece di 1.159,00 euro) e quella Grigio Siderale a 1.089,90 euro (invece di 1.159,00 euro).