Sistema audio PC 2.1 Creative Pebble in offerta

Si sa che per quanto ormai quasi tutti i monitor integrino gli altoparlanti, questi sono nella maggior parte dei casi di discutibile qualità. Per questo motivo oggi vi suggeriamo il kit Creative Pebble V2 Plus, un set 2.1 in offerta su Amazon davvero interessante.

Kit 2.1 Creative Pebble V2 Plus: caratteristiche tecniche

La differenza rispetto al set standard Pebble V2, la versione Plus include in confezione un subwoofer che offre bassi più profondi ed un suono più completo. Questo ha un diametro di 4 pollici ed una cassa a cubo decisamente compatta, comoda da posizionare sotto la scrivania. Inoltre il design down-firing permette di ottenere una resa perfetta a prescindere dall’orientamento della cassa. Studiati con la massima attenzione sono anche i mid-range da 2 pollici, che presentano un’inclinazione di 45 gradi. La ragione è direzionare gli altoparlanti in linea con l’orientamento dell’utente in modo da garantire un’esperienza audio molto più coinvolgente rispetto ai tradizionali altoparlanti. Molto interessante, infine, la modalità a guadagno elevato che permette di aumentare la potenza in uscita ad 8W RMS.

Va sottolineato tuttavia che quest’ultima modalità richiede un adattatore USB 5V2A per la presa di corrente. Questo perché uno dei vantaggi legati a questo sistema audio riguarda proprio il tipo di alimentazione. Questa infatti avviene tramite USB, il che significa che non necessitano di un alimentatore esterno, ma è sufficiente collegarlo ad una qualsiasi porta USB del computer. Estremamente comodi i comandi di facile accesso, posti direttamente sul lato anteriore dell’altoparlante destro. Chiude la dotazione l’ingresso jack da 3,5mm che permette di utilizzare il sistema per la riproduzione audio da un dispositivo esterno come smartphone, tablet e lettori multimediali.

Grazie alle offerte del giorno di Amazon, il kit Creative è acquistabile a soli 33,99 euro con uno sconto del 15% sul prezzo di listino.