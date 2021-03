Ottimizza la seduta di lavoro con un poggiapiedi

Un aspetto spesso sottovalutato nell’ergonomia della propria seduta di lavoro è la posizione dei piedi. Soprattutto in questa fase di ritorno all’home working, però, è importante valutare ogni aspetto che possa incidere con la comodità di una postazione che per molte ore al giorno tenderà a mettere sotto pressione la spina dorsale. Per questo motivo l’offerta HUANUO è da tenere in considerazione: per pochissime ore ancora è possibile far proprio il poggiapiedi regolabile che consente di modificare l’angolo delle ginocchia, bloccare la posizione e migliorare la propria seduta una volta di più.

Cuscino poggiapiedi per la postazione di lavoro

Il prezzo è pari a 28,04 euro grazie ad uno sconto del 22%, ma un ulteriore coupon del 10% porta il prezzo a 25,24 euro. Al termine dell’offerta lampo il prezzo tornerà a 35,99 euro, ma grazie al coupon sarà comunque possibile far proprio il cuscino per 32,3 euro. In ogni caso, insomma, un investimento di pochi euro di cui si può beneficiare immediatamente con risultati evidenti.

Il poggiapiedi (che in ufficio è spesso sviluppato in legno o plastica) consta per l’ambiente domestico di un morbido cuscino che ha due vantaggi: in primis separa i piedi dal pavimento, permettendo così un minor contatto con una superficie fredda. Inoltre consente di non scivolare sulla sedia, avendo una posizione più corretta durante le ore di lavoro: alla lunga è questo un approccio virtuoso di forte impatto sulla salute della propria schiena.

Il riempitivo è realizzato in cotone memory ad alta densità con un’eccellente elasticità che si adatta alle suole dei piedi e li supporta allo stesso tempo. Le dimensioni dell’intero prodotto sono 43,2 x 28,7 x 15,2 cm.

Non conta soltanto il tipo di sedia che si adotta, né è sufficiente analizzare la distanza del monitor o l’altezza dello schermo rispetto agli occhi: la postazione di telelavoro, troppo spesso ricavata in spazi angusti e con strumentazioni non ottimali, va curata in ogni dettaglio perché nel tempo saranno i dettagli a fare la differenza.