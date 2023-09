MacBook Pro 2017: Apple lo inserisce tra i prodotti vintage

Il MacBook Pro 2017 con Touch Bar è stato da poco aggiunto da Apple alla lista dei prodotti vintage in tutto il mondo, sia in variante da 13 pollici che da 15 pollici.

MacBook Pro 2017: nella lista dei prodotti vintage

Apple ha introdotto per la prima volta la Touch Bar nel 2016. Ad oggi, il MacBook Pro da 13 pollici è l’unico modello disponibile in commercio che è dotato di Touch Bar, visto che il colosso di Cupertino ha deciso di tornare ai tasti funzione fisici con il lancio dei MacBook Pro da 14 pollici e da 16 pollici nel 2021.

Ricordiamo che Apple classifica un dispositivo come vintage cinque anni dopo l’ultima distribuzione nei canali di vendita. Sui prodotti che entrano a far parte di tale categoria non è più garantita l’idoneità alla riparazione presso gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati Apple, con assistenza soggetta alla disponibilità delle parti.

Successivamente i prodotti vengono classificati come obsoleti, per la precisione quando la produzione risulta essere interrotta da oltre sette anni, e in tal caso non sono più idonei all’assistenza hardware, sia che venga fornita direttamente dal gruppo di Cupertino che tramite i partner, ma in alcuni paesi del mondo può comunque continuare ad essere disponibile la sostituzione della batteria, sebbene solo ed esclusivamente per quel che riguarda portatili e device mobile.

Unitamente al MacBook Pro 2017, l’azienda capitanata da Tim Cook ha aggiunto pure il modello di MacBook Pro metà 2015 da 15 pollici senza Touch Bar alla lista dei prodotti vintage che era rimasto in vendita sino al 2018.