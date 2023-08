MacBook Pro 2023 con 16GB di RAM e SSD 512GB a 278€ in MENO

Il MacBook Pro 2023 è il sogno proibito di tanti appassionati: per questo le migliori occasioni capitano quando Amazon attiva degli sconti imperdibili come quello che ti stiamo per segnalare oggi.

Il modello con 16GB di RAM e SSD da 512GB è disponibile con uno sconto straordinario di 278 euro rispetto al prezzo originale. In più, per ammortizzare la spesa, hai la possibilità di scegliere il metodo di pagamento Cofidis così da saldare tutto a rate.

MacBook Pro 2023: il meglio del meglio

Il MacBook Pro 2023 è equipaggiato con il potente processore M2 Pro che ti permette di avere una potenza di calcolo strepitosa. Forte di una CPU 12-core e una GPU 19-core è in grado di supportarti in tutte le tue attività, senza dispendere troppa energia.

Grazie all’efficienza di M2 Pro, infatti, MacBook Pro può durare fino a 22 ore con una singola carica, offrendoti prestazioni eccezionali sia quando sei collegato alla corrente sia quando lavori in mobilità. Questa batteria longeva ti permette di concentrarti sul tuo lavoro senza dover interrompere le tue attività per la ricarica.

Il tutto è esaltato dal display Liquid Retina XDR da 16,2″ con gamma dinamica estrema offre più di 1000 nit di luminosità, rendendo i contenuti HDR mozzafiato. Inoltre, grazie alle modalità di riferimento professionali, potrai lavorare in maniera ottimale anche in condizioni di luce mutevole, come quando ti trovi in spostamento.

La webcam FaceTime HD a 1080p, i tre microfoni di qualità professionale e il sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale garantiscono un’esperienza audiovisiva di livello superiore. Ogni dettaglio visivo e sonoro sarà perfettamente riprodotto, regalandoti un coinvolgimento totale nei tuoi progetti.

Con il MacBook Pro 2023 avrai anche a disposizione tutte le porte e le connessioni di cui hai bisogno. La porta MagSafe per la ricarica, le tre porte Thunderbolt 4, lo slot SDXC card, la porta HDMI e il jack per le cuffie ti permettono di collegare qualsiasi dispositivo con facilità. Inoltre, puoi sfruttare la velocità del Wi-Fi 6E e del Bluetooth 5.3 per connessioni rapide e affidabili.

Questa offerta speciale su Amazon ti permette di acquistare il MacBook Pro 2023 con 16GB di RAM e SSD da 512GB a ben 278 euro in meno rispetto al prezzo originale. È un’opportunità da cogliere al volo per possedere un laptop di altissima qualità a un prezzo incredibilmente conveniente.