MacBook Pro 2023: sconto FOLLIA su Amazon, risparmi 350 euro

Il MacBook Pro 2023 con M2 Pro, CPU 10-core e GPU 16-core è disponibile con 350 euro di sconto su Amazon.

Sì, sei davanti a un’occasione imperdibile per portarti a casa questo strepitoso laptop con un fantastico risparmio sul prezzo di listino. E con la spedizione Prime potresti riceverlo già domani.

MacBook Pro 2023: con questo sconto è irrinunciabile

MacBook Pro 2023 è un laptop a zero compromessi con il suo display Liquid Retina XDR da 14 pollici con una risoluzione di 3024×1964 pixel e una luminosità di 1000 nit. Il display offre una gamma dinamica e un contrasto estremi, grazie alla tecnologia mini-LED che regola la retroilluminazione in base al contenuto. E supporta anche il Dolby Vision e il True Tone per una qualità dell’immagine eccezionale.

Il cuore del nuovo MacBook è il chip M2 Pro, la nuova generazione di chip Apple che offre prestazioni e efficienza energetica senza precedenti. Il chipset montato in questo laptop ha una CPU 10-core con quattro core ad alte prestazioni e sei core ad alta efficienza. Il pacchetto è completato da una GPU 16-core che offre una grafica fino al 30% più scattante rispetto al modello precedente con chip M1. La GPU è in grado di supportare i giochi e le app più complesse, oltre a due monitor esterni fino a 6K di risoluzione.

La batteria da 70 Wh ti offre fino a 18 ore di autonomia. Si tratta della migliore autonomia mai vista su un MacBook Pro. La batteria supporta anche la ricarica rapida tramite il cavo USB-C da 67W in dotazione. Immancabile la videocamera FaceTime HD a 1080p, con tre microfoni di qualità professionale, un sistema audio a sei altoparlanti con audio spaziale e Touch ID per lo sblocco sicuro.

Infine, altra caratteristica è la sua connettività avanzata grazie al supporto del Wi-Fi 6E, che è fino a due volte più veloce rispetto alla generazione precedente, e all’HDMI avanzato, che supporta per la prima volta i monitor 8K. A completamento ecco tre porte Thunderbolt 4/USB4, una porta MagSafe 3 per la ricarica magnetica e uno slot per schede SDXC.

Non lasciarti sfuggire questa incredibile offerta su Amazon. Il MacBook Pro 2023 con M2 Pro, CPU 10-core e GPU 16-core è disponibile con 350 euro di sconto e pareggia il suo minimo storico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.