MacBook Pro con Intel i5 e SSD 1 TB scontato di 460€

Modello di punta del catalogo laptop di Cupertino, la versione del MacBook Pro con Processore Intel Core i5 è oggi in grande offerta su Amazon. Potenza e design si fondono in un portatile ottimizzato dalla mela morsicata sotto ogni punto di vista, a partire dalla gestione del risparmio energetico. In queste ore è possibile acquistarlo al prezzo di 1.999 euro invece di 2.459 euro con un risparmio di ben 460 euro.

MacBook Pro in offerta su Amazon

Diamo uno sguardo alla scheda delle specifiche tecniche: si tratta della configurazione con 16 GB di RAM e unità SSD da 1 TB per lo storage supportati da una batteria che arriva a 20 ore di autonomia dichiarata con una singola ricarica. Il display è da 13 pollici con pannello di tipo Retina e risoluzione pari a 2560×1600 pixel. Completano la dotazione la Touch Bar posizionata sopra la tastiera Magic Keyboard, il sensore Touch ID per l'autenticazione biometrica attraverso la lettura delle impronte digitali, WiFi 6 e 4 porte Thunderbolt 3.

Il sistema operativo preinstallato è macOS con la garanzia di poter accedere per diversi anni a tutti i prossimi gli aggiornamenti ufficiali rilasciati. Al prezzo di 1.999 euro invece di 2.459,00 euro come da listino, con il 19% di sconto, è un'ottima occasione per allungare le mani sul laptop migliore del catalogo Apple senza il processore M1.