MacBook Pro M1: SUPER SCONTO da 280€ su Amazon

Progettato dalla mela morsicata per chi non accetta compromessi in termini di prestazioni o design, oggi il MacBook Pro con Apple M1 è in vendita su Amazon al prezzo minimo storico, con uno sconto da ben 280 euro sul prezzo di listino.

Prezzo minimo storico per il MacBook Pro con Apple M1

Un laptop che non ha bisogno di presentazioni, con CPU 8-core, GPU 8-core e Neural Engine 16-core per gestire con disinvoltura anche i carichi di lavoro più pesanti. Nulla è lasciato al caso nemmeno per quanto riguarda il display da 13 pollici in alta risoluzione, il sistema di raffreddamento attiva per un'efficienza termica di livello assoluto e l'autonomia fino a 20 ore con una sola ricarica della batteria. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Lato software, si può contare su tutte le più avanzate funzionalità del sistema operativo macOS e su molti anni di supporto ufficiale con la ricezione di aggiornamenti puntuali. Oggi il potente MacBook Pro con Apple M1 può essere tuo al prezzo di 1.199 euro invece di 1.479 euro come da listino, con la possibilità di scegliere tra le due colorazioni proposte: Grigio siderale e Argento. Non è una spesa, è un investimento.