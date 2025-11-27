Macchine, Accessori, Capsule e Cialde Caffè Borbone in super promo su eBay

In super promozione su eBay tantissimi prodotti Caffè Borbone! Acquista macchine, accessori, capsule e cialde a prezzi davvero convenienti per fare l’affare del giorno e rendere questa giornata ancora più bella.
6 kg 6 Buste Caffè Borbone Grani Miscela Rossa a soli 75,80 euro con il codice PSPRCYBER25!
4 Confezioni 4 Buste da 250gr Caffè Borbone Miscela Deciso a soli 19,64 euro!
Assaggio Mix 100 Capsule Borbone a soli 24,84 euro!
Assaggio Mix 100 Capsule Borbone Nera Rossa Blu Oro Respresso Nespresso gratis
150 ASSAGGIO MIX CIALDE BORBONE FILTROCARTA a soli 30,60 euro con il codice PSPRCYBER25!
Macchina da caffè DIDIESSE Frog Revolution Base per Caffè Borbone a soli 114,99 euro con il codice PSPRCYBER25!
Tazza Tazzone porta Accessori a soli 24,54 euro!
Tazza Tazzone porta Accessori Cialde Capsule Caffè Borbone Rosso Blu Oro gratis
Kit Accessori Caffè Borbone 150 Bicchieri 150 Bustine Zucchero a soli 11,50 euro!
Kit Accessori Caffè Borbone 150 Bicchieri 150 Bustine Zuccher 150 Palette gratis