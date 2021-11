MacKeeper: protezione e ottimizzazione per Mac

Sul mercato esistono diverse soluzioni di sicurezza per il sistema operativo di Apple. Una delle più complete è MacKeeper di Clario Tech. La suite, utilizzata da oltre 60 milioni di utenti, include quattro software. Oltre all'antivirus ci sono una VPN e i tool per rimuovere i file inutili e ottimizzare le prestazioni di macOS. Grazie alla promozione attuale è possibile risparmiare il 75% sull'abbonamento annuale.

MacKeeper: 5,95 euro/mese per un anno

L'interfaccia di MacKeeper è piuttosto semplice e consente di accedere facilmente alle quattro sezioni principali nella colonna sinistra. In Sicurezza c'è ovviamente l'antivirus che rileva in tempo reale ogni tipo di minaccia, tra cui i ransomware. È possibile effettuare la scansione manuale di singoli file e cartelle. È presente anche un tool per il blocco degli adware nascosti nelle toolbar del browser, negli installer e nelle app.

Nella sezione Pulizia ci sono invece tre tool per rimuovere file inutili (ad esempio log a cache), file duplicati e le app poco utilizzate. La sezione Prestazioni comprende invece i tool per l'ottimizzazione delle prestazioni (pulizia della RAM, ricerca aggiornamenti e gestione dei processi che vengono eseguiti all'avvio).

Gli ultimi tre tool sono nella sezione Privacy. Il più utile è la VPN che permette di nascondere il vero indirizzo IP, sfruttando quasi 300 server. Ci sono inoltre i tool per il blocco dei banner pubblicitari più fastidiosi e la ricerca di dati personali (password, numeri delle carte di credito, indirizzi email) negli archivi online pubblicati in seguito ai cosiddetti “data breach".

L'abbonamento per un anno a MacKeeper è disponibile a 5,95 euro/mese (sconto del 75%) e consente l'installazione su tre Mac. Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire del rimborso entro 14 giorni.