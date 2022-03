macOS 12.3: problemi con controller e monitor esterni

A distanza di una decina di giorni dal rilascio di macOS 12.3 Monterey, la tanto attesa versione del sistema operativo per computer di casa Apple che ha spalancato le porte alla funzione Controllo Universale, sta dando qualche piccolo, ma decisamente fastidio problema a chi è solito usare il proprio Mac pure per il gaming con controller di gioco dedicati e a chi se ne serve in accoppiata ad un monitor esterno.

macOS 12.3: controller di gioco e monitor esterni inutilizzabili (o quasi)

La più recente relase del sistema operativo per Mac, infatti, ha portato in dote le problematiche di cui sopra, come lamentato da numerosi utenti su svariati forum ufficiali. Nello specifico, per quel che concerne il problema con i controller di gioco, per qualcuno non funziona il controller Xbox, per altri a dare problemi è quello PlayStation, mentre per altri ancora lamentano malfunzionamenti coi controller Bluetooth di ulteriori marchi. Insomma, pare non esserci una regola precisa, ma il minimo comune denominatore sembrerebbe essere il collegamento Bluetooth. Certi controller, inoltre, non funzionano con specifici giochi, ma con altri tutto pare filare per il giusto verso.

Ulteriori problematiche sono relative all’uso degli schermi esterni: in molti segnalano avvisi di nessun segnale rilevato quando cercano di collegarli al propri Mac tramite USB C, ma pure mediante HDMI.

Chiaramente, sia nel caso dei problemi con i monitor esterni che dei controller, cercare di stabilire un nuovo collegamento con il Mac all’occorrenza non porta ai risultati auspicati. Occorre quindi attendere una risoluzione direttamente da parte di Apple, sebbene per il momento da parte dell’azienda non sia ancora giunta alcuna comunicazione ufficiale al riguardo.