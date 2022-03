Apple rilascia macOS 12.3 con Universal Control

Dopo oltre nove mesi dall’annuncio, Apple ha finalmente rilasciato la funzionalità Universal Control (Controllo universale) con macOS 12.3 Monterey. L’aggiornamento include altre novità, tra cui miglioramenti per l’audio spaziale, nuove emoji e la traduzione in italiano delle pagine web visualizzate con Safari. L’azienda di Cupertino ha inoltre rilasciato iOS 15.4 che consente di usare Face ID indossando la mascherina.

macOS 12.3: Universal Control e altre novità

Universal Control è una delle novità di macOS Monterey che Apple aveva svelato durante il WWDC di giugno 2021, ma non disponibile al debutto del sistema operativo ad ottobre 2021. La funzionalità permette di utilizzare un singolo mouse o trackpad e una singola tastiera per controllare più Mac e iPad (con iPadOS 15.4) allo stesso tempo. È sufficiente affiancarli per passare velocemente dall’uno all’altro. Molto utile, ad esempio, per spostare contenuti da iPad a Mac e viceversa. Universal Control è ancora in versione beta, ma è finalmente accessibile a tutti.

Per quanto riguarda invece l’audio spaziale è stato aggiunto il supporto per il tracciamento dinamico della testa in Apple Music, quando l’utente utilizza AirPods compatibili su Mac con chip M1. Disponibili inoltre nuove emoji per facce, gesture e oggetti.

Tra i miglioramenti per varie funzionalità ci sono una nuova voce per Siri, filtri per gli episodi nell’app Podcast e la traduzione in italiano e cinese delle pagine web visualizzate da Safari. Non mancano infine bug fix e patch di sicurezza.

Piuttosto lungo anche elenco delle novità incluse in iOS 15.4. La più interessante è quella relativa a Face ID. Ora gli utenti possono sbloccare lo smartphone anche se indossano la mascherina. Molto utile inoltre la possibilità di aggiungere il Green Pass all’app Wallet.