Come anticipato una settimana fa, in occasione dell'evento che ha visto Apple presentare i nuovi MacBook Pro (con M1 Pro e M1 Max), il sistema operativo macOS Monterey ha fatto ieri il suo debutto ufficiale, più precisamente in tarda serata. È ora disponibile per il download sotto forma di aggiornamento del tutto gratuito.

Monterey: il nuovo macOS arriva sui Mac compatibili

All'appello mancano ancora due novità che esordiranno più avanti, prima di fine autunno: SharePlay per la fruizione condivisa dei contenuti multimediali attraverso FaceTime e Universal Control per sfruttare la tastiera e il mouse del computer in modo da controllare un tablet della linea iPad.

Il passaggio a Monterey porta con sé anche una versione tutta nuova del browser Safari, caratterizzata da modifiche all'interfaccia pensate per ottimizzare l'esperienza di navigazione.

Questi i Mac compatibili con l'aggiornamento a macOS Monterey: Mac (da fine 2015 e modelli successivi), Mac Pro (da fine 2013 e modelli successivi), iMac Pro (dal 2017 e modelli successivi), Mac mini (da fine 2014 e modelli successivi), MacBook Air (da inizio 2015 e modelli successivi), MacBook (da inizio 2016 e modelli successivi) e MacBook Pro (da inizio 2015 e modelli successivi).

Al debutto nelle stesse ore anche iOS 15.1 per i dispositivi della gamma iPhone e iPadOS 15.1 per i tablet.

Tornando ai nuovi MacBook Pro citati in apertura, le prime unità disponibili sono già andate esaurite: sul sito ufficiale Apple le spedizioni di quelle acquistate oggi sono slittate oltre la metà di novembre. Paradossalmente, Amazon garantisce invece la spedizione immediata in un giorno: è il caso del modello da 14 pollici con M1 Pro o di quello da 16 pollici sempre con M1 Pro.