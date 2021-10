M1 Pro e M1 Max: il cuore pulsante dei nuovi MacBook Pro

L'evento di questa sera ha visto la mela morsicata annunciare ufficialmente i nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ma è con la presentazione del loro cuore pulsante che Apple compie l'ultimo step nel percorso di transizione necessario per abbandonare definitivamente l'utilizzo dei processori Intel sui computer della linea Mac. I chip M1 Pro e M1 Max a 5 nm costituiscono l'evoluzione del predecessore M1: più di un semplice upgrade annuale, stando a quanto svelato.

M1 Pro e M1 Max di Apple: forza bruta e attenzione ai consumi

Si registra un incremento fino al 70% in termini di performance, con miglioramenti su tutti i fronti: CPU, GPU, Neural Engine, ampiezza di banda della memoria ed efficienza energetica. Vediamo quali sono le principali caratteristiche e un grafico che mette la potenza di calcolo in relazione ai consumi.

M1 Pro: CPU fino a 10-core (8 ad alte prestazioni e 2 ad elevata efficienza), CPU fino a 16-core, Neural Engine 16-core, ampiezza di banda della memoria di oltre 200 GB/s, supporto a 32 GB di memoria unificata;

M1 Max: CPU 10-core, GPU 32-core, Neural Engine 16-core, ampiezza di banda della memoria fino a 400 GB/s, supporto a 64 GB di memoria unificata.

Ci sono poi motori multimediali potenziati con acceleratori ProRes dedicati specificamente per l'elaborazione video professionale e un'architettura che permette di ottenere le stesse performance indipendentemente dal fatto che il laptop sia collegato alla presa di corrente o alimentato solo dalla batteria.

M1 Pro racchiude al suo interno 33,7 miliardi di transistor (più del doppio rispetto a M1), mentre M1 Max arriva a 57 miliardi. Completano la dotazione un nuovo motore del display per collegare più monitor esterni in contemporanea, controller Thunderbolt 4 aggiuntivi, Secure Enclave per la sicurezza e ottimizzazioni per sfruttare al meglio tutte le funzionalità del sistema operativo macOS Monterey. Chiudiamo con il commento di Johny Srouji, Senior Vice President of Hardware Technologies di Apple.