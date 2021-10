Evento Apple: in arrivo nuovi Mac con chip M1 Pro e M1X?

Andrà in scena questa sera, quando in Italia saranno le ore 19:00, il nuovo evento Apple dedicato alle novità hardware del gruppo di Cupertino. Sono attesi annunci in merito alla linea di computer Mac, incluso quello che svelerà l'erede del chip M1 progettato internamente dalla mela morsicata e introdotto sul mercato lo scorso anno. Qui sotto il player per seguire l'appuntamento in diretta.

Le possibili novità dell'evento Apple (18/10/2021)

Come sempre in queste occasioni, non mancano i rumor. Qualcuno ipotizza il lancio di due nuove componenti hardware Apple Silicon: non solo M1X (con CPU 10-core e GPU 16 o 32-core) come già ampiamente anticipato dalle indiscrezioni, ma anche M1 Pro, entrambe ovviamente caratterizzate da un significativo incremento delle prestazioni rispetto al predecessore M1.

I processori troveranno posto all'interno dei nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici accompagnati da un importante restyling in termini di design che ridurrà anzitutto lo spessore delle cornici intorno al display. C'è chi non esclude nemmeno l'ipotesi di un notch del tutto simile a quelli visti in ambito mobile, al centro della parte superiore. Il display dovrebbe essere di tipo mini-LED, forse con frequenza di aggiornamento pari a 120 Hz.

Nella scheda dovrebbero poi trovare posto uno slot per la lettura delle schede SD, una porta HDMI e il ritorno della tecnologia MagSafe. Via anche la touchbar OLED sopra la tastiera, sostituita da pulsanti funzione tradizionali.

Da non escludere nemmeno l'arrivo di un Mac mini con caratteristiche evolute a partire dalla dotazione del chip M1x. In altre parole, si sta per completare l'addio ai processori Intel pianificato dalla mela morsicata.

Questa sera conosceremo inoltre la data ufficiale di lancio di macOS Monterey (tutte le novità incluse), il nuovo sistema operativo messo a punto da Apple per la propria linea di computer, attualmente ancora in fase beta. Ci sarà posto anche per l'annuncio di AirPods 3, nuova generazione degli auricolari wireless caratterizzata da alcune piccole migliorie a livello di design.