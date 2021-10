Evento Apple, Unleashed: arrivano i Mac con M1X

Sarà Unleashed il titolo del prossimo evento Apple, messo in calendario dal gruppo di Cupertino per lunedì 18 ottobre. Un keynote durante il quale saranno svelati nuovi prodotti e servizi , stando a quanto si legge sulle pagine del sito ufficiale. Protagonisti assoluti i computer della mela morsicata.

Nuovi Mac con Apple M1X all'evento del 18 ottobre

Lo streaming prenderà il via quando in Italia saranno le ore 19:00. Per seguirlo in diretta non bisogna far altro che inserire questa pagina (o il player YouTube di seguito) tra i preferiti. Tra meno di una settimana conosceremo dunque ogni dettaglio a proposito dei Mac M1X, spinti dal processore Apple Silicon di seconda generazione, già protagonisti di diverse indiscrezioni circolate negli ultimi mesi.

All'orizzonte nuovi modelli della famiglia MacBook Pro con un design ottimizzato in modo da ridurre le cornici intorno al display e un quantitativo di RAM fino a 32 GB. Potrebbe tornare anche la tecnologia MagSafe. Non è da escludere nemmeno la presentazione di un nuovo Mac mini.

Sarà anche l'occasione per sapere quando avverrà il lancio di macOS Monterey, la nuova versione del sistema operativo annunciata a giugno e attualmente in fase di test.

Lato mobile, il gruppo di Cupertino potrebbe svelare gli auricolari AirPods 3, grandi assenti dell'evento andato in scena a settembre dedicato ad iPhone 13.