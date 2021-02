Disponibile un nuovo aggiornamento per macOS Big Sur, il quarto rilasciato dal lancio della piattaforma avvenuto nel mese di novembre. Il sistema operativo di casa Apple passa così alla versione 11.2.2.

macOS Big Sur: l’update 11.2.2 risolve problemi con dock e dongle

Il changelog fa riferimento alla risoluzione di un problema con gli accessori di terze parti, più nello specifico dock e dongle connessi tramite USB-C. Interessati i modelli MacBook Pro e MacBook Air (anche quelli di ultima generazione con chip M1), in alcuni casi con esiti nefasti, tanto da mettere completamente fuori uso i computer. Riportiamo di seguito in forma tradotta quanto si legge nel documento.

macOS Big Sur 11.2.2 impedisce ai modelli MacBook Pro (2019 e successivi) e a MacBook Air (2020 e successivi) di subire danni quando vengono connessi ad alcuni hub e dock non conformi alimentati via USB-C.

Non è il primo update per Big Sur che ha qualcosa a che vedere con intoppi legati a ricarica e alimentazione. Il precedente 11.2.1 portava con sé un correttivo per coloro che una volta giunti al 0% del livello di carica non riuscivano più a utilizzare il laptop se non mantenendolo sempre connesso alla presa. Un problema che Apple ha scelto di affrontare dando il via a una campagna di sostituzione gratuita della batteria.

Restando in tema, nei giorni scorsi un numero non indifferente di utenti ha segnalato un impiego anomalo delle unità SSD presenti sui MacBook con chip M1, tale da poter ridurre sensibilmente il loro ciclo vitale. A tal proposito, ad oggi, non sono giunte dichiarazioni ufficiali da parte della mela morsicata.