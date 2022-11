macOS Ventura: c'è un problema con il calendario

Molti di coloro che hanno aggiornato il proprio Mac installando macOS Ventura, il nuovo sistema operativo della “mela morsicata” rilasciato nei giorni scorsi, stanno riscontrando un fastidioso problema con il calendario Microsoft Exchange che pare non essere più in grado di sincronizzarsi correttamente con le app predefinite Calendario e Promemoria.

macOS Ventura: mancata sincronizzazione di Microsoft Exchange

Su Twitter, sul forum di supporto Apple e pure sul forum di MacRumors sono infatti presenti numerose segnalazioni relative alla cosa. Alcuni utenti fanno notare che quando, in determinati casi, il calendario riesce a sincronizzarsi sorgono altri problemi, come ad esempio date e orari sbagliati per gli eventi sincronizzati, la mancata ricezione degli inviti agli eventi , la non sincronizzazione dei promemoria e vari altri bug correlati.

Al momento non è chiaro se Apple abbia apportato qualche modifica su macOS che possa aver causato le problematiche in questione oppure se si tratti di un impedimento da parte di Microsoft, magari sempre correlato al passaggio al nuovo sistema operativo del gruppo di Cupertino. Resta però fermo il fatto che coloro che attualmente stanno adoperando macOS Monterey non sono andati incontro a difficoltà simili, motivo per cui per ora sembra possa trattarsi di un bug legato al nuovo sistema operativo.

In attesa di saperne di più e sopratutto in attesa che si trovi una soluzione definitiva alla cosa, gli utenti possono provare a rimediare rimuovendo e aggiungendo nuovamente il proprio account Exchange su Mac, mentre coloro che ancora non hanno effettuato l’aggiornamento e che necessitano di usare Microsoft Exchange per il momento farebbero bene ad evitare di eseguire l’update a macOS Ventura.