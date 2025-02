Macron chiede di semplificare le norme UE sull'AI

Parigi, cuore pulsante dell’Europa. È qui che si decide il futuro del vecchio continente nella corsa all’intelligenza artificiale. E a indicare la rotta è il presidente francese Macron, che dal palco dell’AI Action Summit ha lanciato un appello appassionato: “Svegliamoci, semplifichiamo le regole, investiamo nel futuro“.

Il presidente francese Macron sollecita l’Unione Europea: “Bisogna snellire le norme sull’AI

Macron non si è limitato alle parole. Ha messo sul piatto ben 109 miliardi di euro, raccolti da investitori privati pronti a scommettere sull’ecosistema francese dell’AI. Data center, startup, ricerca: la Francia vuole diventare la Silicon Valley d’Europa. E per farlo, punta sull’energia nucleare: “Niente trivelle, solo spine da attaccare“, ha scherzato Macron, paragonandosi all’amico americano che invoca il “drill, baby, drill“.

Ma Macron sa bene che la Francia da sola non basta. Serve un’Europa unita, capace di fare fronte comune contro i giganti di USA e Cina.

Burocrazia, il nemico numero uno

Il messaggio è chiaro: l’Europa deve scrollarsi di dosso la burocrazia che la imprigiona. “Dobbiamo sincronizzarci con il resto del mondo in termini di trasmissione, autorizzazioni, sperimentazioni cliniche, in tutti i settori“, ha incalzato Macron. Solo così l’Europa potrà competere ad armi pari con i colossi d’oltreoceano.

Ma non basta snellire le regole. Serve anche un cambio di mentalità. Macron ha esortato le aziende europee a comprare dalle startup del continente, invece di rivolgersi sempre ai soliti noti americani o cinesi. “Negli USA e in Cina le aziende favoriscono le soluzioni locali. In Europa, raramente è così, soprattutto quando si parla di tecnologia“, ha rimarcato il presidente.

Un patto globale per l’AI

Ora la palla passa ai leader mondiali e ai CEO delle tech company, chiamati a sottoscrivere una dichiarazione congiunta al termine del summit. Sarà interessante vedere chi firmerà e su quali priorità ci sarà convergenza. Perché se è vero che l’AI è una sfida globale, è altrettanto vero che le visioni su come regolamentarla sono ancora molto diverse.