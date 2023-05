Magic Compose: IA in Google Messaggi per Android

Una delle novità annunciate dall’azienda di Mountain View durante la conferenza Google I/O è Magic Compose. La nuova funzionalità, che sfrutta l’intelligenza artificiale per velocizzare la scrittura in Google Messaggi per Android, può essere utilizzata dopo aver effettuato l’iscrizione al programma Beta (ma al momento solo negli Stati Uniti e per gli abbonati a Google One).

Magic Compose: funzionalità e privacy

Google Messaggi offre da tempo la funzionalità Smart Reply (Risposta rapida in italiano) che consente di scegliere tra un testo breve o una emoji. Magic Compose è una versione più avanzata che sfrutta il modello IA di Google Bard. L’utente può quindi inviare risposte con un testo di lunghezza maggiore.

La funzionalità non è però disponibile per i tradizionali SMS, ma devono essere attivate le chat RCS (Rich Communication Services) nelle impostazioni. Toccando l’icona presente nel campo in cui digitare il testo è possibile vedere un elenco di risposte suggerite in base al contesto della conversazione.

Dopo aver scelto una risposta, l’utente può eventualmente cambiare lo stile (tono) toccando l’icona della matita, prima dell’invio. Al momento sono sette: Remix, Excited, Chill, Shakespeare, Lyrical, Formal e Short. Si tratta di una funzionalità molto utile per velocizzare la scrittura dei messaggi, ma c’è un “piccolo problema di privacy”.

Le chat RCS sono protette dalla crittografia end-to-end. Come specificato nella guida, l’uso di Magic Compose disattiva la protezione. Fino a 20 precedenti messaggi (testo, emoji e URL) vengono inviati ai server di Google per migliorare i suggerimenti. Non sono inviati messaggi con allegati, immagini e messaggi vocali, ma possono essere inviate le didascalie delle immagini e le trascrizioni vocali.

L’azienda di Mountain View ha comunicato che i messaggi non vengono letti e conservati. Inoltre vengono eliminate anche le risposte suggerite dopo l’invio all’utente.