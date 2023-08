Magic Keyboard Apple con Touch ID: torna lo SCONTO AMAZON (-9%)

La gamma di prodotti Apple si contraddistingue sempre per la sua eleganza e praticità: particolarmente adatta per gli amanti degli ambienti minimal. Quindi, se vuoi rivedere la tua postazione in tal senso non puoi non approfittare dello sconto Amazon sulla Magic Keyboard con Touch ID integrato che può essere tua a soli 169 euro.

Magic Keyboard Apple: una scelta di eleganza e qualità

La Magic Keyboard di Apple è dotata di connessione senza filo e batteria integrata. Questo permette alla tastiera di ricaricarsi facilmente offrendoti settimane di autonomia senza interruzioni: e soprattutto non devi mai sostituire le pile.

Compatibile con tutti i Mac dotati di chip Apple assicura un accoppiamento automatico e immediato. Non dovrai preoccuparti di configurazioni complesse: collega semplicemente la tastiera e inizia subito a lavorare.

Questa tastiera evolutissima offre un’esperienza di digitazione davvero confortevole e precisa. Il layout spazioso include un tastierino numerico ideale per attività che coinvolgono fogli di calcolo e applicazioni finanziarie. Inoltre, i controlli per scorrere rapidamente i documenti e i tasti freccia di dimensioni standard ti permettono di navigare e lavorare in modo efficiente.

La vera gemma di questa Magic Keyboard è il Touch ID. Con un tocco del dito, potrai sbloccare il tuo Mac, accedere a siti web e app in modo rapido e sicuro. Questo sistema di autenticazione biometrica ti offre un livello di sicurezza avanzato e ti evita la noia delle password.

E non dimenticare che nella confezione troverai anche un cavo intrecciato da USB-C a Lightning, che ti permetterà di collegare la tastiera e ricaricarla tramite la porta USB-C del tuo Mac.

Non perdere l’opportunità di migliorare la tua esperienza di digitazione con la Magic Keyboard di Apple con Touch ID. Acquistala ora su Amazon a soli 169 euro anziché 185 euro e scopri un nuovo livello di comodità e produttività nel tuo lavoro quotidiano.

