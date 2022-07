Magic Leap 2 disponibile in Italia il 30 settembre

Magic Leap ha comunicato che il nuovo visore per la realtà aumentata sarà in vendita a partire dal 30 settembre. Il Magic Leap 2 verrà offerto in tre versioni a sviluppatori e aziende. Arriverà anche in Italia, oltre che in Canada, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Spagna, Francia e Arabia Saudita. I prezzi non sono ovviamente alla portata di tutti. Gli utenti privati devono accontentarsi dei visori per la realtà virtuale, come Meta Quest 2 in offerta su Amazon.

Magic Leap 2: specifiche e prezzo

Il Magic Leap 2 è più piccolo e leggero del modello originale annunciato nel 2018. L’azienda statunitense ha migliorato anche altri aspetti, come il campo visivo (70 gradi), ma il prezzo è aumentato. Il visore AR ha uno schermo con risoluzione di 1440×1760 pixel per occhio, refresh rate di 120 Hz e luminosità fino a 20.000 nit.

La potenza di calcolo viene fornita da un “computer puck” che si collega al visore tramite filo. La dotazione hardware comprende un processore quad core AMD basato sull’architettura Zen 2, una GPU AMD Radeon e 256 GB di storage. Sono inoltre presenti altoparlanti stereo per l’audio spaziale, tre fotocamere frontali, una fotocamera RGB da 12,6 megapixel, una fotocamera di profondità, quattro fotocamera per il tracciamento degli occhi, sensore di luce ambientale, accelerometro, giroscopio, altimetro e magnetometro. Nella confezione c’è anche un controller.

Le tre edizioni del Magic Leap 2 sono:

Base per professionisti e sviluppatori (uso commerciale e in ambienti di produzione consentito)

per professionisti e sviluppatori (uso commerciale e in ambienti di produzione consentito) Developer Pro per sviluppatori di applicazioni (uso commerciale e in ambienti di produzione non consentito)

per sviluppatori di applicazioni (uso commerciale e in ambienti di produzione non consentito) Enterprise per reparti IT delle aziende (uso commerciale e in ambienti di produzione consentito)

I prezzi partono da 3.299 dollari (Base), 4.099 dollari (Developer Pro) e 4.999 dollari (Enterprise). La vendita inizierà il 30 settembre nei paesi suindicati.

