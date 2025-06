Mistral lancia Magistral, il primo modello di ragionamento super veloce

Su ChatGPT, la maggior parte delle domande è gestita da GPT-4o, che è il modello di intelligenza artificiale predefinito del chatbot. Tuttavia, alcuni compiti che richiedono un ragionamento più avanzato sono gestiti meglio dai cosiddetti modelli di “ragionamento”. Per questo OpenAI offre anche modelli come o3 e ora o3-pro, che richiedono più tempo per “pensare” prima di rispondere.

Mistral svela Magistral, risponde 10 volte più velocemente dei competitor

Tutte le aziende AI hanno lanciato il loro modello di ragionamento, e Mistral si è appena unita alla corsa con Magistral. Come spiega: “È pensato per usi generici che richiedono maggiore riflessione e accuratezza rispetto ai modelli standard. Quindi, è ideale in ambiti come ricerca legale, previsioni finanziarie, sviluppo software, e narrazione creativa.”

Magistral è disponibile in due varianti distinte. La prima è Magistral Small, rilasciata con licenza open source Apache 2.0, quindi liberamente utilizzabile, modificabile e integrabile anche a livello commerciale. La seconda è Magistral Medium, una versione più potente offerta esclusivamente tramite Le Chat, il chatbot di Mistral che compete con ChatGPT, e tramite le API dedicate per sviluppatori.

Su Le Chat, Magistral Medium vanta un vantaggio notevole in termini di velocità. Secondo Mistral, riesce a fornire risposte fino a 10 volte più rapide rispetto alla maggior parte degli altri modelli avanzati oggi disponibili sul mercato.

Come si può vedere nel video qui sotto, per utilizzare il modello di ragionamento di Mistral su Le Chat, basta cliccare su “Think” sotto il campo di testo. Attivando questa funzione, il modello non si limita a fornire una risposta diretta, ma spiega anche i passaggi logici seguiti per arrivarci. Mistral sottolinea con orgoglio la trasparenza del suo sistema, pensato per rendere chiaro come e perché il modello ha prodotto una certa risposta.