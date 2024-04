Mai più disconnessioni WiFi con il RIPETITORE FRITZ! al -32% in meno!

Sei stanco del segnale WiFi debole in casa tua? Oggi potrai finalmente risolverlo e ci vorranno solo 64,99€! Questo perché il ripetitore AVM FRITZ!Repeater 1200 AX Edition è il protagonista di uno sconto corposissimo del 32%!

Tutte le caratteristiche del ripetitore WiFi FRITZ!

Con il FRITZ!Repeater 1200 AX, le tue sessioni di streaming video in 4K, le partite online e i download di file di grandi dimensioni diventano un’esperienza fluida e senza interruzioni. La banda a 5 GHz raggiunge velocità fino a 2.400 Mbps, mentre la banda a 2,4 GHz assicura fino a 600 Mbps, garantendo che anche i dispositivi meno recenti possano godere di una connessione affidabile. Questo dispositivo è in grado di elevare la velocità Wi-Fi complessiva fino a 3.000 Mbps, offrendoti la libertà di navigare senza limiti.

Il ripetitore lavora in sinergia con il tuo router per creare una rete unificata. E la selezione automatica della banda migliore per ogni dispositivo e il roaming Wi-Fi fluido ti permettono di muoverti liberamente senza mai perdere la connessione.

L’installazione di questo repeater è un gioco da ragazzi: un semplice tocco sul pulsante WPS sincronizza il dispositivo con il tuo router. La configurazione è altrettanto intuitiva, grazie a un’interfaccia web che ti guida passo dopo passo.

Questo FRITZ!Repeater 1200 AX si adatta a qualsiasi router wireless presente sul mercato. E non finisce qui: la porta LAN Gigabit ti consente di collegare dispositivi cablati per una connessione ancora più veloce e stabile, mentre il supporto WPA3 eleva il livello di sicurezza della tua rete domestica.

Rendi la tua connessione stabile e scattante con il ripetitore WiFi FRITZ! scontato del 32%, pagandolo solo 64,99€!