Mai più SENZA carica grazie a questo Power Bank ultracompatto (-55%)

Avere lo smartphone o tablet scarico mentre sei fuori casa può essere un vero problema e di sicuro ti sarà capitato almeno una volta nella vita. Fortunatamente, grazie al mini Power Bank da 10000mAh non devi più preoccuparti di nulla: i tuoi dispositivi saranno sempre pronti all’uso. Dimensioni e peso minimo per non essere mai d’intralcio.

Non perdere l’opportunità di avere sempre a portata di mano una ricarica extra per il tuo smartphone e acquistalo subito su Amazon in offerta a soli 12,21€. Ordinandolo prima che la promozione termini.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime.

Un Power Bank tascabile, compatto e straordinario in tutto

Il Power Bank POSUGEAR è dotato di due porte USB A che ti garantiscono una ricarica rapida a 15W e una porta USB-C che può essere utilizzata sia per caricare i tuoi dispositivi che per ricaricare velocemente il Power Bank stesso. Compatibile con iPhone, Samsung, Huawei e molti altri, questo caricatore portatile ti permette di mantenere tutti i tuoi dispositivi sempre carichi anche quando sei fuori casa e non hai una presa elettrica nelle vicinanze. Nella confezione è anche incluso un cavo USB-C in modo tale che non dovrai acquistarlo separatamente.

Grazie agli indicatori LED presenti sul caricatore puoi sempre monitorare lo stato della batteria di quest’ultimo così da poterlo mettere nuovamente in carica solo ed esclusivamente quando è realmente necessario. In più devi sapere che con una batteria da 10000mAh puoi ricarica più smartphone contemporaneamente e per più volte. In linea di massima hai due ricariche perfette.

Approfitta subito di questa fantastica offerta e acquista ora il Power Bank POSUGEAR da 10000mAh su Amazon a soli 12,21€, con lo sconto che attivi tu stesso in pagina.

Se sei un cliente Prime puoi usufruire delle spedizioni rapide e gratuite e riceve il tuo nuovo Power Bank in appena 1/2 giorni lavorativi.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.