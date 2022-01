Mai più senza cavo per iPhone: 4 pezzi a prezzo TOP

Se il tuo cavo per iPhone fa sempre le bizze perché ormai ha iniziato a rovinarsi, prendi subito la palla al balzo e compra questa confezione con ben 4 pezzi ad appena 15,29€ e non rimarrai più senza. Super lunghi e robusti, sono proprio la soluzione ideale al tuo caso e anche la più economica perché con la promozione su Amazon, praticamente li paghi meno di quattro euro l'uno.

Le spedizioni sono completamente gratuite e rapide con Prime.

Cavo per iPhone: questo pack te ne fa avere 4 all'istante

Sappiamo benissimo che i cavi per gli smartphone si rovinano nel tempo. Quando hai uno smartphone Android è molto più semplice sopperire in caso di necessità perché in casa trovi sempre qualcosa che possa andare bene. Caso diverso è con iPhone che richiede un'entrata di tipo Lightning obbligatoria.

Poiché prevenire è meglio che curare, questo pack con ben 4 pezzi è l'ideale. Ne utilizzi uno e ne hai tre sempre di scorta così puoi anche decidere metterne uno a disposizione in ogni stanza in modo da non doverti sempre alzare per andare a recuperare il tuo.

Ogni cavo ha un chip integrato certificato ed autorizzato per garantirti la massima funzionalità e sicurezza con il tuo smartphone Apple. In questo modo non rinunci neanche alla ricarica rapida laddove è supportata. Inoltre ti faccio sapere che puoi utilizzarli anche con iPad se a casa ne hai uno o più di uno.

Ps: ogni cavo ha una lunghezza di 2 metri super comoda per quando sei seduto o steso e non hai la presa proprio vicina.

Approfitta al volo di questa offerta vantaggiosa e acquista il pack di cavi Lightning per iPhone> su Amazon a soli 15,29€. Le spedizioni sono assolutamente gratuite per i clienti Prime.