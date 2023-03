Mail Boxes Etc.: imprenditori cercasi, opportunità offresi

L’appuntamento è da segnare sul calendario ed il click per prenotare il proprio posto va registrato subito (QUI). La data è quella del 30 marzo, infatti, e l’occasione è quella del webinar organizzato da Mail Boxes Etc. per illustrare le molteplici opportunità che il gruppo sta offrendo in questa fase di ampliamento in Italia delle proprie attività.

L’appuntamento è pensato per imprenditori esperti con attività già solide e avviate così come per aspiranti imprenditori che stanno cercando l’opportunità per scommettere su sé stessi e sulle proprie capacità. Quella che si intende costruire, infatti, è una nuova estensione del network Mail Boxes Etc., già forte di 580 centri di servizio nel nostro Paese. Molte sono ancora le aree scoperte e molte, quindi, le opportunità disponibili per quanti volessero dedicarsi a questa iniziativa.

L’opportunità nasce tra le maglie di un mondo e-commerce che è cresciuto a dismisura, ma che ha ancora enormi margini di crescita per gli anni a venire: non si tratta di una scommessa, insomma, ma di un percorso tracciato che necessita di talenti, iniziative e progettualità utili a rendere sempre più efficiente e capillare la rete Mail Boxes Etc. sul territorio.

Partecipando a questo Webinar scoprirai come l’e-Commerce modifica le abitudini dei consumatori e imprese, facendo nascere nuovi bisogni legati alle spedizioni e al settore della logistica: ultimo miglio, magazzino virtuale, imballaggio specialistico, marketing e stampa. La nostra rete cresce sempre di più, per questo stiamo cercando Partner in Franchising, persone motivate e determinate a realizzare una propria attività imprenditoriale nel nostro settore, diventando il punto di riferimento per PMI e Privati. Scoprirai che aprire un Centro Mail Boxes Etc. significa mettersi al centro di questo grande flusso, assumendo il ruolo di partner strategico per aziende e privati.

Un momento importante per conoscere la realtà MBE e capire come e se possa essere l’occasione che si stava aspettando. Nel giro di un’ora si entrerà in contatto con le opportunità che il gruppo mette a disposizione, con le valutazioni di investimento e di introito, con una fotografia di scenario con cui confrontarsi.

Grazie a un programma di affiliazione consolidato capace di fornire supporto, formazione, tecnologie e una costante evoluzione, il franchising MBE è la soluzione per chi desidera costruire il proprio business nel settore dei servizi diventando un partner strategico per piccole e medie impresi e consumatori privati.

I numeri sono in costante crescita: 45 le nazioni toccate, oltre 1800 i centri servizi operativi e 250 mila clienti business sono gli architravi di un network solido e capillare, che in Italia ha però necessità di arrivare con maggior capillarità nei territori ancora non sufficientemente serviti.

L’Italia, la cui economia si regge su una fitta trama di piccole e medie aziende locali, può trarre grande giovamento dal mondo e-commerce e da una solida rete di logistica poiché ciò significa ampliare mercati troppo piccoli e aprire grandi occasioni attraverso la vendita online. Mail Boxes Etc. intravede in questa dinamica grandi opportunità di ampliamento, per raggiungere la quale è necessario trovare nuove risorse pronte ad abbracciare medesima sfida.

Il webinar del 30 marzo è il primo passo per chi vuole far parte del grande Network MBE.

