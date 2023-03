Mail Boxes Etc.: le opportunità del franchising

Dove è possibile aprire nuovi Centri MBE? Qual è l’investimento iniziale necessario? Quali sono i margini di profitto possibili? Quali sono i requisiti e quale tipo di formazione occorre avere? Quali sono le opportunità future? Questi ed altri interrogativi sono il lecito punto di partenza quando si valuta se investire su di sé con l’apertura di un’attività.

A tutti questi quesiti Mail Boxes Etc. risponderà gratuitamente il 30 marzo prossimo con un apposito Webinar organizzato al fine di trovare talenti pronti a scommettere su sé stessi per arricchire e rendere ancor più capillare la rete italiana della logistica.

Mettiti in proprio con Mail Boxes Etc.

La sfida è quella di puntare su sé stessi perch,é per quanto riguarda il futuro del comparto, ci sono ben pochi dubbi: le vendite online sono in continua crescita ed il comparto non arresta una corsa che è destinata ancora a continuare. L’aumento di acquirenti da una parte e venditori dall’altra impone la necessità di una rete logistica sempre più forte, affidabile e distribuita sul territorio, obiettivo che Mail Boxes Etc. intende perseguire estendendo le opportunità del proprio franchising a nuovi ed ulteriori attori.

Il modello è collaudato ed il supporto è totale: si tratta di una scelta ricca di tutte le tutele che il network Mail Boxes Etc. già è in grado di fornire a seguito di una esperienza pluridecennale e di una estesa presenza in tutto il mondo.

Oggi il gruppo conta 580 centri in tutta Italia, ma il piano di sviluppo sul territorio prevede il reclutamento di nuovi partner in franchising. Ecco perché il webinar del 30 marzo è l’occasione per conoscere il brand, candidarsi e progettare l’avvio di nuove attività sul territorio.

Grazie a decenni di esperienza, un marchio affermato ed una rete costituita da professionisti competenti i, MBE promuove l’imprenditorialità, fornendo tutti gli ingredienti per avviare una nuova attività nel settore dei servizi alle imprese e ai privati. Avvalendosi di un team di esperti a supporto degli affiliati, il franchising Mail Boxes Etc. è in grado di offrire un format consolidato ed una rete estesa a livello internazionale per aiutare le imprese ad affrontare le sfide di ogni giorno nel settore della logistica, dell’e-Commerce e della comunicazione. Con l’espansione del settore dell’e-commerce e della logistica, le PMI che oggi popolano il mercato hanno bisogno del supporto quotidiano di professionisti specializzati. Qualcuno sempre pronto a fornire le giuste soluzioni, fisiche e digitali.

Iscriviti al webinar

Il webinar si terrà il 30 marzo alle ore 19.00 (iscriviti qui) e sarà l’occasione per avere da Mail Boxes Etc. tutte le risposte ai propri interrogativi o alle proprie curiosità sul mondo del franchising. Si tratta di un’ora di approfondimento sulle opportunità che vanno ad aprirsi, mettendo così in chiaro quale sia l’occasione che si presenta e chi possa trarne massimo giovamento. I relatori potranno rispondere in diretta a qualunque interrogativo e tutti i partecipanti avranno così l’opportunità di poter valutare in presa diretta come e se dar seguito alla propria ambizione.

L’opportunità per mettersi in proprio è dietro l’angolo: si parte con un click, si arriva dove talento e iniziativa sapranno portare.

In collaborazione con Mail Boxes Etc.